В аптеке Индияфарм Вы можете купить Сиалис индийского производства по самым низким ценам — от 70 рублей за таблетку. Мы предлагаем обширный выбор дженериков Сиалиса различных вариантов и дозировок. У нас представлена продукция самых известных индийских фармацевтических лидеров — фирмы Ципла и Дельта Ентерпрайзес.

О препарате

Сиалис — это лекарственное средство для мужской потенции. Основа препарата — активное вещество тадалафил. Концентрируясь в крови через 3 часа, тадалафил сохраняется в организме в течение 36-48 часов. Поэтому действие этого препарата также имеет продолжительность 36 часов (при стимулировании полового органа). Дженерики Сиалиса являются неизменным хитом продаж вследствие главных особенностей препарата: помимо длительного действия, его можно применять с алкоголем и он практически лишен каких бы то ни было побочных эффектов.

Сиалис с аптеке Индияфарм

В нашей аптеке представлены самые востребованные варианты индийского Сиалиса. Это дженерик Сиалиса 20 мг. (стандартная дозировка), Сиалис 40 мг. и 60 мг. (повышенные дозировки) и Сиалис-софт — жевательный препарат для применения совместно с алкоголем.

Все варианты пользуются исключительными популярностью и спросом.

Поскольку данные дженерики являются сильнодействующими средствами, перед их применением желательна консультация врача. Только профессиональный медик сможет рекомендовать наиболее подходящую дозировку и назначить необходимый курс лечения.

Наш каталог дженериков Сиалиса: